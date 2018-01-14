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В Ливии освободили из плена гражданина Украины

В Ливии освободили из плена гражданина Украины

КИЕВ. 14 января. УНН. В Ливии был освобожден украинский врач, который работал по частному контракту в городе Себга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Министерства иностранных дел Украины.

Украинец был похищен несколько дней назад одной из многочисленных вооруженных группировок.

Освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с главарями местных племен.

Также в МИД отметили, что: “Посольство Украины в очередной раз настоятельно призывает всех граждан Украины, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию, поскольку в условиях сложной ситуации безопасности в этой стране урегулирования подобных вопросов дипломатическими путями крайне проблематично”.

Как сообщало УНН, новый обмен удерживаемыми лицами для освобождения украинцев, которые до сих пор находятся в плену на Донбассе, может произойти гораздо быстрее, чем в прошлый раз.

Источник: УНН
Теги: пленные, Ливия
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