Израиль нанес авиаудар на границе сектора Газа с Египтом

КИЕВ. 14 января. УНН. Израильская авиация атаковала “террористическую инфраструктуру” на границе сектора Газа с Египтом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

Военные не конкретизируют цели и причины бомбардировки, но говорят, что из соображений безопасности в воскресенье будет закрыт расположенный вблизи КПП “Керем-Шалом” — единственный грузовой пограничный переход палестинского анклава.

“Некоторое время назад Армия обороны Израиля, применив авиацию, атаковала террористическую инфраструктуру в районе южного (палестинского города) Рафаха, примыкающего к границе Египта с сектором Газа”, — говорится в пресс-релизе.

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Как сообщал УНН, министерство по безопасности и стратегическим вопросам Израиля запретило въезд представителям 20 неправительственных организаций, призывающих к бойкоту страны из-за ее политику в отношении палестинских территорий.