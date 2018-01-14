В Киеве мужчина умер возле больницы из-за отказа предоставить ему помощь

КИЕВ. 14 января. УНН. В Киеве под стенами больницы скорой помощи на Братиславской улице умер бездомный, которого отказались лечить. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество dtp.kiev.ua на Facebook.

Мужчина без определенного места жительства пришел в больницу с травмами от избиения, но его отказались лечить.

По словам заявителя, мужчину отказались принимать в больницу, именно потому, что он не имел денег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове мужчина погиб, выпав из дома

Председатель наблюдательного совета больницы скорой медицинской помощи Киева Анатолий Велимовський опроверг эту информацию на своей Facebook-странице. Он заявил, что бездомный не обращался к врачам за помощью.

“Утром у БСМП был найден труп бомжа. К сожалению, эта категория в БСМП мало не живет. Их привозят по скорой, они остаются. Поэтому и труп бомжа в БСМП при минусовой температуре — более чем вероятен .... Но зачем писать, что человек обратился, и, исходя из того, что денег у него не было, ему не оказали медицинскую помощь? Я сам был сотни раз свидетелем того, как врачи оказывали медицинскую помощь этой категории. Иногда мне было жаль врачей. Скажу честно — я даже подойти иногда не мог близко. Поэтому, уважаемые, очень прошу: пишите о больнице правду. Хорошую или плохую — но правду! И не врите”, - отметил он в заметке.

Как сообщал УНН, в Киевской области к 9 годам тюрьмы приговорен владельца кафе, который насмерть забил битой посетителя.