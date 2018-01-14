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Войска Асада совершили очередную химическую атаку в Сирии

Войска Асада совершили очередную химическую атаку в Сирии

КИЕВ. 14 января. УНН. В субботу, 13 января, жители провинции Восточная Гута, которая расположена неподалеку от Дамаска, сообщили, что во время атаки правительственных войск был использован ядовитый газ, информирует УНН со ссылкой на BBC.

Многие жители провинции почувствовали после авиаудара характерный запах, а минимум шесть человек обратились за помощью к врачам.

Ранее в ООН сообщили, что начиная с декабря сирийские провинции Идлиб и Хама покинули почти 100 тысяч человек.

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Как сообщал УНН, в ночь на 8 января текущего года по зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб был нанесен очередной авиаудар , жертвами которого стали 24 мирных жителя, есть раненые.

Источник: УНН
Теги: война, Сирия
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