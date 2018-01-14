Во Франции пассажиры разгромили поезд, арестованы 29 человек

КИЕВ. 14 января. УНН. Во Франции 40 человек разгромили пассажирский поезд, следовавший из Парижа в Эвиан, в результате чего полиция арестовала 29 человек, передает УНН со ссылкой на французскую радиостанцию RFI.

Согласно сообщению, контроллер столкнулся с многочисленной группой хулиганов и потребовал вмешательства полиции для установления контроля над ситуацией.

“Два вагона поезда оказались заполнены молодыми людьми, многие из них были в состоянии опьянения и совершали хулиганские действия, в результате чего был нанесен материальный ущерб. При этом не было осуществлено насильственных действий”, - сказал представитель префектуры полиции.

Особый ущерб, по его словам, был нанесен вагону-ресторану.

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Нападавшие также разбросали еду и разливали напитки по другим вагонам.

Около сотни представителей сил правопорядка, включая национальную полицию, железнодорожную полицию, муниципальную полицию и солдат с операции Sentinelle (“Часовой”), приняли участие в операции, высаживая из поезда хулиганов.

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“Двадцать девять человек были арестованы в субботу утром, 13 января, во время большой полицейской операции на железнодорожном вокзале Пар-Дье в Лионе”, — говорится в сообщении местной полиции.

Как сообщал УНН, около 430 пассажиров в префектуре Ниигата в Японии были вынуждены переночевать в поезде после того, как вечером 11 января он застрял в снегу.