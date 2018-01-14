Регистрация | Вход |
USD: 28,54 0,0909  EUR: 34,63 0,4517 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 14 января 2018 06:17
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
КПВВ на Донбассе планируют обустроить в течение 3-4 месяцев - Грымчак
КПВВ на Донбассе планируют обустроить в течение 3-4 месяцев - Грымчак
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В Польше прошли протесты против ужесточения закона об абортах

В Польше прошли протесты против ужесточения закона об абортах

КИЕВ. 14 января. УНН. Около 2 тысяч человек, в основном женщины, провели в столице Польши акцию протеста против ужесточения закона об абортах, информирует УНН со ссылкой на DW.

Протестующие, которые пришли в субботу, 13 января, к зданию польского Сейма в Варшаве, держали в руках транспаранты “Позор!”, “Помощь медицинская, а не божья”, “Женщины будут умирать без абортов”.

Польский парламент в среду, 10 января, направил на рассмотрение в специальную парламентскую комиссию законопроект, согласно которому даже неправильное формирование плода больше не будет условием для разрешения на аборт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Моравецкий 5% украинцев в Польше являются выходцами из Донбасса

Одновременно большинство депутатов Сейма, включая около 30 политиков из числа либеральной оппозиции, проголосовали против либерализации законов об абортах.

Как сообщал УНН, в международной компании Lindab, которая имеет производственные мощности под Варшавой, ответили на сообщение о якобы дискриминации украинских сотрудников.

Источник: УНН
Теги: Польша, протест
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.