В Польше прошли протесты против ужесточения закона об абортах

КИЕВ. 14 января. УНН. Около 2 тысяч человек, в основном женщины, провели в столице Польши акцию протеста против ужесточения закона об абортах, информирует УНН со ссылкой на DW.

Протестующие, которые пришли в субботу, 13 января, к зданию польского Сейма в Варшаве, держали в руках транспаранты “Позор!”, “Помощь медицинская, а не божья”, “Женщины будут умирать без абортов”.

Польский парламент в среду, 10 января, направил на рассмотрение в специальную парламентскую комиссию законопроект, согласно которому даже неправильное формирование плода больше не будет условием для разрешения на аборт.

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Одновременно большинство депутатов Сейма, включая около 30 политиков из числа либеральной оппозиции, проголосовали против либерализации законов об абортах.

Как сообщал УНН, в международной компании Lindab, которая имеет производственные мощности под Варшавой, ответили на сообщение о якобы дискриминации украинских сотрудников.