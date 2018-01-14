Тегеран разблокировал доступ к мессенджеру Telegram

КИЕВ. 14 января. УНН. Власти Ирана сняли блокировку с популярного в стране мессенджера Telegram. Об этом сообщает УНН со ссылкой на иранское агентство IRNA.

Мессенджер заблокировали на фоне волны протестов. Однако, посчитали в правительстве, это решение привело к серьезным убыткам, поскольку многие фирмы используют Telegram в маркетинговых целях.

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Ограничения на использование социальных сетей было введено в конце декабря, когда в протестных акциях по всему Ирану стали участвовать десятки тысяч человек. Власть в Тегеране утверждали, что именно социальную сеть Instagram и мессенджер Telegram протестующие используют для координации своих действий. Это привело к дискуссии о необходимости не только блокировать соцсети, но и установить государственный контроль над интернетом. Однако и президент Ирана Хасан Роухани и сторонники реформирования политической системы в парламенте Ирана отвергли эту идею, которая нарушает элементарные права граждан. Нельзя запретить книгу только потому, что тебе не нравится ее содержание, прокомментировал это решение глава государства.

Как сообщал УНН, администрация президента США Дональда Трампа призвала власти Ирана вернуть доступ к Instagram и другим мессенджерам, заблокированным во время антиправительственных акций протеста.