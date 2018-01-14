Регистрация | Вход |
USD: 28,54 0,0909  EUR: 34,63 0,4517 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 14 января 2018 18:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Названы профессии, которые будут пользоваться спросом в ближайшие пять лет
Названы профессии, которые будут пользоваться спросом в ближайшие пять лет
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Тегеран разблокировал доступ к мессенджеру Telegram

Тегеран разблокировал доступ к мессенджеру Telegram

КИЕВ. 14 января. УНН. Власти Ирана сняли блокировку с популярного в стране мессенджера Telegram. Об этом сообщает УНН со ссылкой на иранское агентство IRNA.

Мессенджер заблокировали на фоне волны протестов. Однако, посчитали в правительстве, это решение привело к серьезным убыткам, поскольку многие фирмы используют Telegram в маркетинговых целях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иранский министр пригрозил полным блокированием Telegram

Ограничения на использование социальных сетей было введено в конце декабря, когда в протестных акциях по всему Ирану стали участвовать десятки тысяч человек. Власть в Тегеране утверждали, что именно социальную сеть Instagram и мессенджер Telegram протестующие используют для координации своих действий. Это привело к дискуссии о необходимости не только блокировать соцсети, но и установить государственный контроль над интернетом. Однако и президент Ирана Хасан Роухани и сторонники реформирования политической системы в парламенте Ирана отвергли эту идею, которая нарушает элементарные права граждан. Нельзя запретить книгу только потому, что тебе не нравится ее содержание, прокомментировал это решение глава государства.

Как сообщал УНН, администрация президента США Дональда Трампа призвала власти Ирана вернуть доступ к Instagram и другим мессенджерам, заблокированным во время антиправительственных акций протеста.

Источник: УНН
Теги: протесты, Иран
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.