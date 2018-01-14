Новости: Политика
Воскресенье, 14 января 2018, 07:41 • Тарас Джмиль
Власти Турции перебросили военную технику на границу с Сирией
КИЕВ. 14 января. УНН. Турецкое руководство перебросило колонну военной техники на границу с Сирией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.
По словам источника в турецких вооруженных силах, с целью усиления пограничных частей турецкими властями были переброшены танки. Сотрудники Anadolu, в частности, отсняли пять танков, которые были загружены на грузовики.
Военная техника была направлена в южную провинцию Хатай.
Как сообщал УНН, президент Турции Тайип Эрдоган заявил , что турецкая армия может в течение недели начать операцию на территории сирийских курдов в регионах Манбидж и Африн на северо-западе страны.
Источник: УНН
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