Власти Турции перебросили военную технику на границу с Сирией

КИЕВ. 14 января. УНН. Турецкое руководство перебросило колонну военной техники на границу с Сирией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

По словам источника в турецких вооруженных силах, с целью усиления пограничных частей турецкими властями были переброшены танки. Сотрудники Anadolu, в частности, отсняли пять танков, которые были загружены на грузовики.

Военная техника была направлена ​​в южную провинцию Хатай.

Как сообщал УНН, президент Турции Тайип Эрдоган заявил , что турецкая армия может в течение недели начать операцию на территории сирийских курдов в регионах Манбидж и Африн на северо-западе страны.