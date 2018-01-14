Число погибших из-за оползней в Калифорнии возросло до 19

КИЕВ. 14 января. УНН. До 19 человек возросло число погибших во время схода оползней на юге Калифорнии, передает УНН со ссылкой на агентство AP.

Также пропавшими без вести числятся пять человек.

Поисковая операция продолжается уже пятые сутки, в ней задействовано около 2 тысяч человек.

По прогнозам синоптиков на следующей неделе в южной части штата ожидаются дожди, которые могут привести к новым оползням.

Больше всего в результате мощных дождей, вызвавших сход селей, пострадали округа Лос-Анджелес и Санта-Барбара. Из-за удара стихии были затоплены некоторые автомобильные дороги, поваленны деревья. Разрушены не менее ста домов, несколько сотен были серьезно повреждены.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки количество погибших из-за непогоды оценивалось в 18 человек.