На Соломоновых островах произошло сильное землетрясение

КИЕВ. 14 января. УНН. В Тихом океане у побережья Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр находился в 145 километрах к юго-востоку от города Киракира.

Толчки были зафиксированы в 11.24 по времени UTC в 145 километрах к юго-востоку от города Киракира. Очаг располагался на глубине 23,5 километра.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало УНН, в ночь на 10 января в Карибском море у побережья Гондураса произошло землетрясение магнитудой 7,6.