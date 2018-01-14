Регистрация | Вход |
USD: 28,54 0,0909  EUR: 34,63 0,4517 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 14 января 2018 18:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Названы профессии, которые будут пользоваться спросом в ближайшие пять лет
Названы профессии, которые будут пользоваться спросом в ближайшие пять лет
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

На Соломоновых островах произошло сильное землетрясение

На Соломоновых островах произошло сильное землетрясение

КИЕВ. 14 января. УНН. В Тихом океане у побережья Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр находился в 145 километрах к юго-востоку от города Киракира.

Толчки были зафиксированы в 11.24 по времени UTC в 145 километрах к юго-востоку от города Киракира. Очаг располагался на глубине 23,5 километра.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало УНН, в ночь на 10 января в Карибском море у побережья Гондураса произошло землетрясение магнитудой 7,6.

Источник: УНН
Теги: землетрясение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.