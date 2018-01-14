ХК "Днепровские белки" и "Пантеры" выиграли поединки в чемпионате Украины

КИЕВ. 14 января. УНН. В Днепре стартовал четвертый тур чемпионата Украины по хоккею среди женщин в котором произошло два поединка, сообщает УНН со ссылкой на ФХУ.

В первом матче игрового дня лидер чемпионата - "Днепровские Белки", легко разобрались с главным аутсайдером соревнования - кременчугской "Лавиной" (16: 0). Традиционно главной движущей силой атак "белок" стала латвийка Ингуна Лукашевица.

Лучший бомбардир чемпионата пополнил персональную копилку восемью очками, приняв участие в каждой второй голевой атаке своей команды.

В следующем противостоянии, которое прошло под вывеской "центральное" - "Королевы Днепра" соревновались с "Пантера". Главной героиней встречи стала российский легионер харьковчанок Карина Евдокимова, которая записала на свой счет хет-трик, дважды при этом отметившись в меньшинстве - 2: 4.

Добавим, что за счет этой победы "Пантеры" увеличили отрыв в турнирной таблице от "Королев Днепра" и "Украиночки". В то же время между двумя лучшими командами чемпионата сохранилась дистанция в одно очко.