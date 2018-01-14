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NASA показало облачный пояс Юпитера

NASA показало облачный пояс Юпитера

КИЕВ. 14 января. УНН. Автоматическая станция Juno получила снимки облаков, опоясывающих южный полюс Юпитера, передает УНН со ссылкой на сайт NASA.

Снимок NASA был сделан в декабре во время десятого сближения зонда с Юпитером. Устройство находилось на расстоянии более 13 километров от пиков облаков планеты.

Зонд Juno ("Юнона") был запущен с мыса Канаверал в августе 2011 года. Аппарат вышел на стабильную орбиту вокруг Юпитера только пять лет спустя. Первые два месяца после сближения зонд потратил на снижение орбиты и проверку всех научных инструментов, первые данные были получены только в конце августа.

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Станция сближается с Юпитером раз в 53 дня. В октябре 2016 года зонд пролетел на расстоянии всего в 10 тысяч километров от верхнего слоя атмосферы планеты и получил новую порцию информации об устройстве ее недр и загадочного полярного сияния на полюсах.

Источник: УНН
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