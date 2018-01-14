У места аварии иранского танкера в Китайском море были найдены тела

КИЕВ. 14 января. УНН. Спасательная команда обнаружила тела по крайней мере двух человек в иранском танкере "Sanchi" в Восточно-Китайском море, который взорвался и загорелся после столкновения с гонконгским сухогрузом на этой неделе, передает УНН со ссылкой на DW.

Команда спасателей в субботу нашла и перенесла из горящего танкера тела двух членов экипажа, которые были обнаружены на палубе шлюпки "Sanchi", в субботу утром, сообщило издание, ссылаясь на сообщение местного телевидения.

Кроме того, спасателям удалось получить данные и видеозаписи с судна. Команда смогла оставаться на борту горящего судна длиной 274 метров в течение 30 минут из-за "густого токсичного дыма", однако они все же смогли изъять некоторые информационные материалы, сообщают китайские СМИ.

Они не смогли продолжить поиск моряков в жилых помещениях из-за высоких температур, достигавших 89 градусов по Цельсию.

Как сообщал УНН, еще одно тело, вероятно, одного из членов экипажа, спасатели достали из моря в начале этой недели, однако остальные 29 членов команды до сих пор остаются пропавшими без вести.

Тринадцать кораблей, в том числе один из Южной Кореи и два из Японии, в субботу были привлечены к спасательным и очистным работам, а также к тушению пожара на судне.

Танкер "Sanchi" перевозил груз почти 1 млн баррелей конденсата - тип газообразной, сверхлегкой нефти, которая легко испаряется или сгорает при пожаре, что уменьшает вероятность взрыва нефти.

Для сравнения, Exxon Valdez имел 1,26 миллиона баррелей сырой нефти на борту, когда он пролил 260,000 баррелей в Чугацкому заливе Аляски в 1989 году - во втором по величине случае разлива нефти в истории США.

Причина столкновения все еще остается неясной.

Напомним, 6 января в 20:00 возле устья реки Янцзы панамский нефтяной танкер Sanchi столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая.