После посещения кафе в Бурятии отравились 133 человека

КИЕВ. 14 января. УНН. У 133 посетителей кафе "Шулэндо" в Улан-Удэ диагностировали сальмонеллез. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Республике Бурятия, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"По данным на утро 14 января за медицинской помощью с симптомами отравления обратились 133 человека, 64 из них госпитализированы", - сообщили в пресс-службе. Кроме того, среди госпитализированных - 12 детей.

Уточняют, что количество заболевших сальмонеллезом после посещения кафе "Шулэндо" составляет 85 человек, в том числе 13 детей в возрасте от 10 до 17 лет.

Данные о количестве пострадавших разнятся из-за того, что число заболевших еще уточняется, так как некоторые люди дважды обращались за медпомощью, либо обращались в два разных медучреждения.

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Состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, у части заболевших диагностирован сальмонеллез.

Люди с симптомами острой кишечной инфекции стали поступать в медучреждение в конце рабочей недели. Пострадавшие, посещали кафе "Шулэндо" с 8 по 11 января 2018 года.

Сейчас работа заведения приостановлена, проводится эпидемиологическое расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей").

Кафе "Шулэндо" в Улан-Удэ - это сеть заведений, в разных районах города есть четыре точки общепита с таким названием. Заболевшие посещали кафе, которое находится в центре города.