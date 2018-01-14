В США назвали вероятную дату начала судебного процесса над Манафортом

КИЕВ. 14 января. УНН. Прокуроры в США призывают федерального судью установить дату судебного разбирательства дела бывшего главы предвыборной кампании президента Дональда Трампа и экс-советника Виктора Януковича Пола Манафорта и его бизнес-партнера Ричарда Гейтса, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Речь идет о документе, который адвокаты из офиса специального прокурора Роберта Мюллера отправили в пятницу судьи Эйми Берман Джексон, в котором предложили назначить начало судебного процесса на 14 мая.

Ранее судья предлагала начать процесс 7 мая, однако изменила решение, чтобы дать прокурорам и стороне защиты больше времени на подготовку.

В новом отчете прокуроры отметили, что подготовили для стороны защиты более 590 000 электронных документов, касающихся дела деятельности Манафорта и Гейтса.

Напомним, против Пола Манафорта и Ричарда Гейтса выдвинули официальные обвинения в получении десятков миллионов долларов в течение десятилетней работы, связанной с Украиной, и в сокрытии баночных счетов, они эти деньги хранили. Их также обвиняют в представлении ложной информации Министерству юстиции о своей деятельности в Украине.



