Dragon компании SpaceX успешно приводнился в Тихом океане

КИЕВ. 14 января. УНН. Грузовой космический корабль Dragon от SpaceX вернулся с МКС и успешно приводнился в Тихом океане. Об этом говорится в сообщении на странице SpaceX в Twitter, передает УНН.

"Хорошее приводнения Dragon подтверждено, он завершил вторую миссию пополнения запаса на и с космической станции проверенным коммерческим космическим кораблем", - говорится в сообщении.

Корабль доставил около двух тонн груза, в том числе образцы изготовленного в невесомости оптоволокна, а также группу лабораторных мышей, на которых исследовали аспект потери мышечной массы в космосе.

Напомним, 15 декабря ракета Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала на МКС с грузовым кораблем Dragon. Таким образом SpaceX впервые в истории повторно использовала и первая ступень ракеты, и космический грузовой корабль одновременно.

Dragon is headed to port with ~ 4,100 pounds of scientific research and hardware for a cargo handover to @NASA . pic.twitter.com/7ebJJ188iO