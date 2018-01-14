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Dragon компании SpaceX успешно приводнился в Тихом океане

Dragon компании SpaceX успешно приводнился в Тихом океане

КИЕВ. 14 января. УНН. Грузовой космический корабль Dragon от SpaceX вернулся с МКС и успешно приводнился в Тихом океане. Об этом говорится в сообщении на странице SpaceX в Twitter, передает УНН.

"Хорошее приводнения Dragon подтверждено, он завершил вторую миссию пополнения запаса на и с космической станции проверенным коммерческим космическим кораблем", - говорится в сообщении.

Корабль доставил около двух тонн груза, в том числе образцы изготовленного в невесомости оптоволокна, а также группу лабораторных мышей, на которых исследовали аспект потери мышечной массы в космосе.

Напомним, 15 декабря ракета Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала на МКС с грузовым кораблем Dragon. Таким образом SpaceX впервые в истории повторно использовала и первая ступень ракеты, и космический грузовой корабль одновременно.

Источник: УНН
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