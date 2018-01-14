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На пожаре в развлекательном центре в Португалии погибли 8 человек

На пожаре в развлекательном центре в Португалии погибли 8 человек

КИЕВ. 14 января. УНН. Во время пожара в развлекательном центре португальского города Тондела погибли по меньшей мере восемь человек, еще около 50 получили ранения. Об этом сообщил сотрудник Национальной службы гражданской обороны Португалии (ANPC) Пауло Сантос, передает УНН со ссылкой на португальский канал RTP.

По словам Сантоса, пожар произошел во время ужина в рекреационном объединении в этой местности, в результате чего по крайней мере 50 человек получили ранения, некоторые - тяжелой степени.

Сантос отметил, что, кроме восьми умерших, 32 человек, некоторые из которых находились в тяжелом состоянии и  были доставлены в больницы Тондела, Визеу и Коимбра.

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Согласно информации на сайте ANPC до 22 ч. 15 мин, к тушению пожара были привлечены 148 спасателей и 57 автомобилей.

Сообщается, что в 21:50 огонь удалось потушить.

Источник: УНН
Теги: пожар
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