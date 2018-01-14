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Львовские пограничники задержали мигрантов из Бангладеш, которые направлялись в Польшу

Львовские пограничники задержали мигрантов из Бангладеш, которые направлялись в Польшу

ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 января. УНН. Во Львовской области, неподалеку от польско-украинской границы работники пограничной службы Украины задержали двух мужчин, которые планировали нелегально попасть в Польшу. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, передает УНН.

Инцидент произошел в субботу. Поздно вечером пограничный наряд отдела "Рава-Русская" на расстоянии 1,5 км от границы остановил двух мужчин, которые шли без документов.

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Задержанные назвались гражданами Бангладеш, их доставили в отдел пограничной службы с целью проведения фильтрационно-проверочных мероприятий и составления административно-процессуальных документов.

Источник: УНН
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