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За прошедшие сутки в зоне АТО один военнослужащий получил травмы

За прошедшие сутки в зоне АТО один военнослужащий получил травмы

КИЕВ. 14 января. УНН. За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое травмирования. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерство обороны Украины в вопросам АТО Максим Праута, передает УНН.

"В результате обстрелов один военнослужащий получил боевое травмирования в районе Верхньоторецкого. Защитник был эвакуирован в мобильный госпиталь, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил пресс-секретарь.

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Всего за прошлые сутки зафиксировано 6 прицельных обстрелов позиций вооруженных сил АТО, отметил спикер. Украинские военные открывали огонь только один раз.

Напомним, в Донбассе боевик открыл огонь по гражданским при попытке их ограбления.

Источник: УНН
Теги: АТО, боевики, обстрелы
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