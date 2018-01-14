В Турции самолет выкатился за пределы посадочной полосы и чуть не упал в море

КИЕВ. 14 января. УНН. На северо-востоке Турции самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы посадочной полосы, застрял в грязи и чуть не упала в Черное море в аэропорту города Трабзон, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Во время посадки ночью в недылю, 14 января, в аэропорту турецкого города Трабзон, самолет авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы посадочной полосы и чуть не упал в Черное море.

Как сообщают местные СМИ, во время инцидента никто из 162 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Самолет Boeing 737-800 летел рейсом внутреннего сообщения из Анкары. Всех, кто находился на борту воздушного судна, эвакуированы. Причины инцидента выясняются.

Как сообщал УНН, в испанском Сантандере пассажирский самолет осуществит аварийную посадку из-за пьяных пассажиров , которые вели себя агрессивно.



