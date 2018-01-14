Регистрация | Вход |
USD: 28,54 0,0909  EUR: 34,63 0,4517 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 14 января 2018 18:18
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Названы профессии, которые будут пользоваться спросом в ближайшие пять лет
Названы профессии, которые будут пользоваться спросом в ближайшие пять лет
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В столице осудили псевдоминера к четырем годам тюрьмы

В столице осудили псевдоминера к четырем годам тюрьмы

КИЕВ. 14 января. УНН. В столице осудили 24-летнего псевдоминера, который в октябре 2017 сообщил о заминировании спортивного комплекса, к четырем годам лишения свободы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Так, в октябре 2017 года, находясь в центре столицы, парень сообщил о заминировании спортивного комплекса.

Сотрудники Печерского управления полиции вместе с взрывотехнической службой, осмотрев здание и прилегающую территорию не нашли подозрительных вещей и веществ.

"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители сразу установили "минера". Им оказался 24-летний уроженец Черниговской области. Он находился неподалеку от места происшествия и находился в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщину, которая "минировала" Киевскую ГЭС, отправили в психбольницу

В судебном заседании молодой полностью признал свою вину.

Приговором Печерского районного суда в Киеве злоумышленника за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, приговорен к четырем годам лишения свободы.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.