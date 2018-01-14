В столице осудили псевдоминера к четырем годам тюрьмы

КИЕВ. 14 января. УНН. В столице осудили 24-летнего псевдоминера, который в октябре 2017 сообщил о заминировании спортивного комплекса, к четырем годам лишения свободы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Так, в октябре 2017 года, находясь в центре столицы, парень сообщил о заминировании спортивного комплекса.

Сотрудники Печерского управления полиции вместе с взрывотехнической службой, осмотрев здание и прилегающую территорию не нашли подозрительных вещей и веществ.

"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители сразу установили "минера". Им оказался 24-летний уроженец Черниговской области. Он находился неподалеку от места происшествия и находился в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.

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В судебном заседании молодой полностью признал свою вину.

Приговором Печерского районного суда в Киеве злоумышленника за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, приговорен к четырем годам лишения свободы.