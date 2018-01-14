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Орбан назвал глупостью демонизацию Путина Европой

Орбан назвал глупостью демонизацию Путина Европой

КИЕВ. 14 января. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает политику ЕС в отношении России неудачной. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Die Welt, передает УНН со ссылкой на портал HVG.hu.

По словам Орбана, "Путин может показаться дьяволом хорошему европейцу", однако "демонизировать его - это глупость".

По мнению премьера, политика ЕС является неудачной по отношению к России, за ее односторонность.

"ЕС должен демонстрировать силу и желание сотрудничать одновременно", - отметил венгерский премьер.

Как сообщал УНН, ранее Премьер-министр Венгрии назвал новоприбывших в Европу беженцев "мусульманскими захватчиками" и заявил, что его страна не намерена в будущем принимать мигрантов.

Источник: УНН
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