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В Нацполиции предложили создать открытый реестр педофилов

В Нацполиции предложили создать открытый реестр педофилов

КИЕВ. 14 января. УНН. Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин настаивает на усилении ответственности за половые преступления против детей. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Эти извращенцы уничтожают наше будущее. Ответственность за их действия в соответствии с действующим законодательством настолько гуманное, что позволяет делать им это снова. Актуально внесение изменений относительно усиления ответственности по статье преступления против малолетних и внедрение открытого реестра педофилов. Буду это повторять и призывать законодателей до тех пор, пока это не произойдет. Только так защитим от отбросов наших детей", - отметил он.

По его словам, только за минувшие сутки в было совершенных два "ужасных факта издевательства над нашим будущим".

Аброськин отметил, что вчера, 13 января в одном из поселков Бердянского района в результате проведения следственных действий был задержан местный житель. Предварительно установлено, что он вечером 13 января по месту жительства неестественным способом изнасиловал сына своей сожительницы - пятилетнего мальчика.

Кроме того, 13 января в селе Балаклейского района задержан местный житель. Предварительно установлено, что он в своей квартире пытался неестественным способом изнасиловать одиннадцатилетнюю девочку.

Напомним, в Польше с 1 января официально заработал открытый реестр данным педофилов.

Источник: УНН
Теги: полиция, педофилия
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