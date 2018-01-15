Всех членов экипажа иранского танкера объявили погибшими

КИЕВ. 14 января. УНН. Иранский танкер Sanchi в субботу полностью затонул, а имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что все члены экипажа погибли мгновенно в результате сильного взрыва, вызванного столкновением судна с китайским сухогрузом CF Crystal. Об этом сообщает Рresstv, ссылаясь на слова представителя специального подразделения по расследованию инцидента Мохаммада Растада, передает УНН.

Согласно показаниям членов экипажа китайского сухогруза, который столкнулся с танкером, а также спасателей, все 32 члена экипажа на борту иранского танкера погибли сразу после аварии из-за сильного взрыва и выброс токсичного газа.

Растад также отметил, что поисковая миссия по извлечению тел погибших с корабля была приостановлена ​​из-за периодические взрывы на танкере.

Напомним, 14 января иранский танкер "Sanchi", на котором в течение недели после аварии пылал пожар, в воскресенье затонул в Восточно-Китайском море, оставив вокруг себя горящое нефтяное пятно.

Как сообщал УНН, спасательная команда обнаружила тела по крайней мере двух человек на иранском танкере в Восточно-Китайском море. Это означает, что остальные 29 членов команды до сих пор остаются пропавшими без вести.