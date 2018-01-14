В Борисполе пьяная за рулем пыталась скрыться от патрульных и врезалась в электроопору

КИЕВ. 14 января. УНН. В городе Борисполе Киевской области пьяная женщина за рулем сбила электроопору и дерево, пытаясь скрыться от патрульных. Об этом в Facebook сообщает патрульная полиция Борисполя, передает УНН.

Так, 13 января, около 2 часов часа, патрульные заметили, как водитель автомобиля BMW 318 выезжая из парковки, на улице Киевский Путь, пересекла двойную сплошную линию. На требование полицейских остановиться лицо не отреагировало, зато увеличила скорость пытаясь убежать.

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"Патрульные начали преследование. Следуя маршруту BMW, инспекторы обнаружили автомобиль на перекрестке улиц Полевая и Лесная. Женщина не справилась с управлением и сбил электроопору и дерево. Патрульные заметили у нарушителя явные признаки алкогольного опьянения," - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали скорую, а затем доставили пострадавшую в Бориспольскую центральную районную больницу.

Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.