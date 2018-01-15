Общественный совет Фонда страхования заявил о саботаже руководства ФССУ

КИЕВ. 14 января. УНН. Представители Общественного совета Фонда социального страхования Украины стремятся привлечь внимание СМИ к коррупционных рисков в деятельности ФССУ, а также к попыткам его руководства противодействовать общественному контролю. С указанной целью, активисты инициировали пресс-конференцию, которая состоится завтра, 15 января, передает УНН.

"Речь о попытке главы Фонда Е.Баженкова и его подчиненных не признавать Общественный совет ФССУ, срывать ее заседание и игнорировать законные требования о прозрачности деятельности", - уточнили в Общественном совете.

Так, пресс-конференция на тему: "Общественность в Фонд соцстрахования: Куда делись 49 млрд?" Начнется 15.01.18 р.о 10.00 по адресу: ул.Б.Хмельницкого, 8/16.

В мероприятии примут участие Председатель Общественного совета Фонда социального страхования Украины Дмитрий Сарьян, ее представители и Председатель Совета Всеукраинского объединения организаций работодателей "Федерация работодателей агропромышленного комплекса и продовольствия Украины" Вадим Бодаев.

Как сообщал УНН, Фонд соцстраха более двух лет работал без общественного контроля.

А по данным председателя ГД ФССУ Дмитрия Сарьяна, в августе 2017 правоохранителями были проведены обыски в помещениях Фонда и по адресам проживания его должностных лиц.

"Основанием стало постановление суда в рамках расследования уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - уточнил Д.Сарьян на своей странице в Facebook.

Он добавил, что именно общественный контроль "может стать превентивным механизмом для предотвращения грабежа украинцев".

Напомним, что ранее глава ФССУ Е.Баженков работал в Минобразования. По данным отдельных СМИ, он был руководителем аппарата министра Табачника.