В Госдуме РФ предложили денонсировать "Договор о дружбе" с Украиной

КИЕВ. 14 января. УНН. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.





Так депутат Думы считает, что договор "односторонне выгодный" Украине.

"Так, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, в статье договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши - на момент подписания и ратификации этого документа. То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем во время ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины", - отметил Затулин.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был принят в 1999 году. В конце 2008 года действие договора было автоматически продлено на 10 лет.

Договор является основополагающим документом российско-украинских отношений. Он предусматривает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и другие способы давления".

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