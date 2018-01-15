"Шахтер" вернул из "Зари" украинского полузащитника

КИЕВ. 14 января. УНН. Полузащитник Дмитрий Гречишкин, который выступал на правах аренды в луганской "Заре", отправится на зимние сборы с донецким "Шахтером", передает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".

Начиная с 2015 26-летний спортсмен находился в аренде в луганской "Зари". В нынешней кампании украинец сыграл в 22 баталиях и забил трижды за "бело-черных". Всего на счету Гречишкина 76 поединков проведенных за "Зарю" (6 голов).

Отметим, что в июле 2014-го на правах аренды Гречишкин играл за "Черноморец".

Добавим также, Гречишкин в феврале 2013 года подписал пятилетний контракт с "Шахтером" и провел за клуб 17 матчей (1 гол). Кроме того, полузащитник в двух противостояниях защищал цвета национальной сборной Украины.