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Баскетболист сборной Украины стал самым результативным в матче чемпионата Испании

Баскетболист сборной Украины стал самым результативным в матче чемпионата Испании

КИЕВ. 14 января. УНН. Центровой сборной Украины и испанского "Обрадойро" Артем Пустовой продемонстрировал высокую результативность во встрече внутреннего чемпионата, информирует УНН со ссылкой на сайт АСВ (чемпионата Испании).

В домашнем противостоянии 16-го тура против "Бруесы" Пустовой провел на паркете 34:46 минут игрового времени, за которые набрал 17 очков (5/10 - двухочковые, 7/7 - штрафные), сделал 4 подбора, отдал 1 результативную передачу, поставил 1 блок-шот при 2 потерях и 3 персональных замечаниях. Показатель эффективности равнялся "+17".

У лидера по результативности противников Ван Лаке в графе набранные очки оказалось 16.

Примечательно, что несмотря на высокие цифры нашего соотечественника, "Обрадойро" потерпел 9-го фиаско (69:72) при 7 выигрышах - 12 место из 18 в элитном чемпионате Испании.

Как сообщал УНН, Пустовой получил престижную награду лучшему прогрессирующем игроку испанского первенства.

Источник: УНН
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