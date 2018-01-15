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В ночном клубе Мадрида на голову посетителям упал потолок, есть пострадавшие

В ночном клубе Мадрида на голову посетителям упал потолок, есть пострадавшие

КИЕВ. 14 января. УНН. В одном из ночных клубов Мадрида по неизвестным причинам обвалился потолок, пострадали 26 человек, передает УНН со ссылкой на Twitter спасательной службы Мадрида.

Так, 16 квадратных метров потолка на втором этаже здания ночного клуба обвалились около 1.30 в ночь на воскресенье.

Медицинская помощь понадобилась 26 лицам, 11 из них доставили в больницы.

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Из здания ночного клуба также эвакуировали всех посетителей.

Полиция проводит расследование инцидента.

Источник: УНН
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