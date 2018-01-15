В ночном клубе Мадрида на голову посетителям упал потолок, есть пострадавшие
КИЕВ. 14 января. УНН. В одном из ночных клубов Мадрида по неизвестным причинам обвалился потолок, пострадали 26 человек, передает УНН со ссылкой на Twitter спасательной службы Мадрида.
Так, 16 квадратных метров потолка на втором этаже здания ночного клуба обвалились около 1.30 в ночь на воскресенье.
Медицинская помощь понадобилась 26 лицам, 11 из них доставили в больницы.
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Из здания ночного клуба также эвакуировали всех посетителей.
Полиция проводит расследование инцидента.
. @SAMUR_PC atiende a 26 personas, 11 de ellas trasladadas leves a diferentes hospitales con contusiones y heridas leves tras derrumbarse 16 m2 de falso techo de una discoteca en la Avda Nuestra Señora de Fátima , 42, en Carabanchel. pic.twitter.com/hF9IM0ljj1- Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 14 января 2018