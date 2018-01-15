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Российскому политологу запретили въезд в ЕС

Российскому политологу запретили въезд в ЕС

Олег Бондаренко

КИЕВ. 14 января. УНН. Российский политолог и журналист Олег Бондаренко не прошел паспортный контроль в берлинском аэропорту Тегель, по требованию Польши ему запрещен въезд в Евросоюз. Об этом он сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС  по телефону, передает УНН.

"По запросу Польши мне запрещен въезд на территорию стран Европейского союза без объяснения причин. Запрет действует три года", - сказал он. По словам политолога, он прилетел в Берлин по приглашению германской Левой партии для участия в политическом мероприятии.

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Бондаренко добавил, что в настоящее время его готовят к депортации: "Сейчас меня повезут под конвоем в другой берлинский аэропорт - Шенефельд, оттуда уже вылечу в Москву". С чем конкретно может быть связан запрос Польши, он не знает.

"Был там три года назад и ничего не писал об этой стране в последнее время", - отметил журналист.

Бондаренко является директором Фонда прогрессивной политики и ведет авторские колонки в ряде российских СМИ.

Источник: УНН
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