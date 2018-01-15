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В зоне АТО уничтожили вражеский беспилотник - штаб

В зоне АТО уничтожили вражеский беспилотник - штаб

КИЕВ. 14 января. УНН. В районе проведения АТО подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа "Орлан-10", передает УНН со ссылкой на пресс-службу АТО.

"Очередной факт присутствия российского вооружения на Донбассе зафиксировано 14 января. В районе проведения АТО подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа "Орлан-10", - говорится в сообщении.

В частности, с начала перемирия (23 декабря) это уже третий сбитый БПЛА этого типа.

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"Орлан-10" является составной частью комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга. Этот беспилотный самолет-разведчик оснащен системой радиоэлектронной борьбы, тепловизором, фото- и видеоаппаратурой. Он способен создавать карты местности в 3D и даже управлять развитием боя.

Источник: УНН
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