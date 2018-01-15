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В Чили произошло землетрясение, есть жертвы

В Чили произошло землетрясение, есть жертвы

КИЕВ. 14 января. УНН. В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,1, один человек погиб и до 20 пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Эпицентр толчков находился в 36 км северо-западнее города Акари, на южном побережье Перу.

Губернатор провинции Ямила Осорио сообщила в своем Twitter-аккаунте об одном погибшем, раздавленного обломком скалы в населенном пункте Яука.

Также со ссылкой на муниципальную власть Осорио рассказала о 20 легкораненых по всей провинции.

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Сообщается о повреждении некоторых автомобильных дорог. Угрозы цунами нет.

Как сообщал УНН, в ночь на 14 января в Тихом океане у побережья Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Источник: УНН
Теги: землетрясение, Чили
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