Экс-госсекретарь США назвала Ким Чен Ына "достаточно умным"

КИЕВ. 15 января. УНН. Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс сказала, что считает лидера Северной Кореи Ким Чен Ына “весьма разумным”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.

Политик, говоря о северокорейском лидере, отметила, что "на самом деле он достаточно умный".

“Подход к Южной Корее был умным; решение принять участие в Олимпиаде тоже. Я думаю, что он находится в большей изоляции, чем его отец. Возможно, он более безрассудный. Иногда я думаю, действительно ли он верит в это, когда говорит: „Я могу уничтожить США“, потому что, кажется, всех, кто сообщает ему то, чего он не хочет слышать, убивают. А это демотивирует говорить ему правду”, — добавила Райс.

Как сообщал УНН, президент РФ Владимир Путин, оценивая ситуацию вокруг Корейского полуострова, заявил , что лидер КНДР Ким Чен Ын зарекомендовал себя “грамотным и зрелым” политиком.