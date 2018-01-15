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В ГПУ не могут расследовать публикацию Al Jazeera об утечке »денег Януковича"

В ГПУ не могут расследовать публикацию Al Jazeera об утечке »денег Януковича"

КИЕВ. 15 января. УНН. Начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил в эфире телеканала “112 Украина”, что ГПУ не может расследовать факт утечки информации о конфискации 1,5 млрд долларов “денег Януковича”, информирует УНН.

“Относительно уголовного производства, то следует отметить, что на сегодняшний день Генпрокуратурой утрачены полномочия регистрировать любые производства с 20 ноября. Генпрокуратура не может регистрировать производство”, — сказал Горбатюк.

По его словам, должен быть подтвержден соответствующий приговор о конфискации, который обнародовал телеканал Al Jazeera.

“Мы располагаем информацией по поводу контроля за деньгами из уст чиновников. В прессе было озвучено, что эти средства конфискованы, и они находятся в государственном бюджете. Но, во-первых, должно быть подтверждение самого приговора, а на сегодняшний день такого подтверждения нет”, — сказал Горбатюк.

Как сообщал УНН, в Генеральной прокуратуре Украины не подтверждают и не опровергают информацию телеканала Al Jazeera относительно схем вывода денег экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением.

Источник: УНН
Теги: Украина
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