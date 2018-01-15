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В США автомобиль врезался в окно на втором этаже клиники

В США автомобиль врезался в окно на втором этаже клиники

КИЕВ. 15 января. УНН. В калифорнийском городе Санта-Ана автомобиль врезался во второй этаж стоматологической клиники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Los Angeles Times.

Автомобиль, которым управлял водитель в состоянии наркотического опьянения, двигался на высокой скорости и врезался в отбойник, поднялся в воздух и залетел в здание клиники в районе второго этажа.

Пожарные округа Лос-Анджелес и Управления пожарной охраны Орандж Каунти вынимали водителя и пассажира автомобиля еще во время того, когда он находился на стене здания клиники.

Они получили незначительные травмы.

Как сообщал УНН, не менее 13 человек погибли и 39 получили ранения в субботу в результате масштабного ДТП в бразильском штате Минас-Жерайс.

Источник: УНН
Теги: ДТП, США
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