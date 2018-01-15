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На Гавайях изменили процедуру оповещения жителей о чрезвычайной ситуации

На Гавайях изменили процедуру оповещения жителей о чрезвычайной ситуации

КИЕВ. 15 января. УНН. Власти Гавайев внесла изменения в инструкции по оповещению жителей штата о чрезвычайной ситуации после ложного срабатывания системы. Об этом сообщил руководитель службы штата по ЧС Верн Мияги, информирует УНН со ссылкой на USA Today.

"Мы приняли новую инструкцию по оповещению после сбоя. Активация и проверка тестовых и реальных сообщений о приближении ракеты теперь будет осуществляться двумя сотрудниками службы. Мы также сможем в течение секунд отменить оповещения в случае ошибки", - рассказал он.

При этом Мияги взял на себя ответственность за разосланное в субботу жителям этого штата ложное оповещение о приближении баллистической ракеты, а также за то, что сообщение отменили только через 38 минут. По его словам, сотрудники службы поняли, что допустили ошибку уже через три минуты, но им понадобилось более получаса, чтобы отправить соответствующее сообщение через систему аварийного оповещения. Мияги пояснил, что компьютерная система просто не была запрограммирована на такого рода случаи и специалисты были вынуждены потратить время на создание необходимой программной команды.

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Ложная тревога посеяла панику и неразбериху, но, по словам Мияги, показала, что властям необходимо активизировать разъяснительную работу с населением по поводу того, как вести себя в случае реальной ракетной угрозы.

Как сообщал УНН, жители Гавайских островов получили на мобильные телефоны сообщения об угрозе ракетного удара с требованием немедленно перейти в укрытия.

Источник: УНН
Теги: США, ядерное оружие
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