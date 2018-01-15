Экс-менеджер предвыборной кампании Трампа даст показания по "делу о вмешательстве РФ"

КИЕВ. 15 января. УНН. Бывший менеджер предвыборной кампании Дональда Трампа Кори Левандовски на этой неделе даст показания членам спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США в связи с расследованием, касающимся утверждений о вмешательстве РФ в американские выборы. Об этом сообщил сам Левандовски в интервью нью-йоркской радиостанции WABC, информирует УНН.

По его словам, он намерен встретиться с законодателями в среду или четверг, чтобы ответить на их вопросы о предвыборной кампании нынешнего президента США. При этом, как подчеркнул экс-менеджер, представители аппарата спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет отдельное разбирательство в отношении РФ, пока не связывались с ним.

“Я буду полностью готов к тому, чтобы ответить на любой вопрос, имеющий отношение к моей деятельности в кампании Трампа”, — сказал Левандовски, в очередной раз опровергнув утверждение о своей возможной причастности к любому заговору с Москвой.

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“Я не вступал в сговор и не сотрудничал с любыми российскими представителями, российскими агентствами, правительством РФ или с кем-нибудь еще, чтобы пытаться повлиять на те (американские) выборы”, — отметил он.

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Как сообщал УНН, на предстоящих президентских выборах в Мексике существуют признаки “российского вмешательства”.