В Афганистане орудует 21 террористическая группировка

КИЕВ. 15 января. УНН. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что на территории его страны орудует 21 международная террористическая группировка. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS, передает УНН.

“В этой стране орудует 21 международная террористическая группировка. Отправляются десятки террористов-смертников. Есть целые „фабрики смертников“. Мы находимся в осаде”, — сказал глава государства.

Всего за четыре месяца прошлого года, по данным телеканала, более 4 тысяч афганских военнослужащих и полицейских были ранены, еще 2,5 тысячи — убиты. С тех пор Гани отказался публиковать данные о потерях.

Отвечая на вопрос журналиста, как долго продлится такая ситуация, президент подчеркнул: “Так долго как это нужно. Поколения — в случае необходимости!”.

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Говоря о США, он добавил, что Афганистан “не нуждается в других (странах), чтобы вести свои сражения”. Однако затем признал, что без Вашингтона армия республики не продержалась бы и полгода.

Как сообщал УНН, по меньшей мере 20 человек погибли, около 30 получили ранения в результате взрыва , прогремевшего 4 января в столице Афганистана.