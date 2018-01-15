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Горбатюк: Оффшорные компании могут отсудить конфискованные "деньги Януковича"

Горбатюк: Оффшорные компании могут отсудить конфискованные "деньги Януковича"

КИЕВ. 15 января. УНН. Руководитель департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил о том, что оффшорные фирмы могут отсудить назад конфискованные деньги бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом он заявил в эфире телеканала “112 Украина”, сообщает УНН.

“Конечно, если есть фирмы, которые оспаривают и которые получат отказ в этом, и которые могут быть так называемыми добросовестными приобретателями, действительно они могут обращаться в европейские суды и рассчитывать, что европейский суд будет к ним прислушиваться”, — сказал чиновник.

В то же время, как отметил Горбатюк, об открытии каких-то дел относительно обнародования медиакомпанией Al Jazeera якобы текста засекреченного приговора Краматорского суда о спецконфискации средств экс-президента ему ничего не известно.

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Как сообщало УНН, начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил в эфире телеканала “112 Украина”, что ГПУ не может расследовать факт утечки информации о конфискации 1,5 млрд долларов “денег Януковича”.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Украина
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