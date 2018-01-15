Усиление санкций против РФ будет способствовать урегулированию конфликта на Донбассе - опрос

КИЕВ. 15 января. УНН. Усиление санкций со стороны Евросоюза и США против Российской Федерации будет способствовать урегулированию конфликта на Донбассе. Так считают 55% опрошенных граждан Украины, передает УНН со ссылкой на данные исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива проведенного совместно с соцслужбой Центра Разумкова.

Согласно результатам опроса, 55% опрошенных граждан считают, что больше способствовать процессу урегулирования конфликта на Донбассе усиления санкций ЕС и США против России. В то же время, 26% респондентов убеждены, что санкции будут препятствовать этому процессу.

В то же время, 48,9% людей убеждены, что введение временной администрации ООН при поддержке миротворческих сил для управления оккупированными территориями на выводе российских войск и разоружения боевиков способствовать мирному урегулированию конфликта на востоке страны, препятствовать - 19,5%.

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46,8% опрошенных считают, что именно мира на Донбассе удастся достичь благодаря укреплению вооруженных сил и проведения спецопераций по постепенному освобождению оккупированных территорий, но 27,2% убеждены, что нет.

Большая часть населения, а именно 46,4% уверены, что мира на Донбассе удастся достичь благодаря восстановлению соцвыплат для жителей оккупированных территорий на общих основаниях, 22,9% - считают, что не удастся.

При этом, 43,7% респондентов, все же, считают, что получение Украиной летальной оружия от США будет способствовать этому процессу, а препятствовать - 35,9%.

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Кроме того, по мнению большого количества опрошенных граждан (40,8%), прекращение блокады транспортного сообщения и торговли с оккупированными регионами будет способствовать урегулированию конфликта на Донбассе, а вот 29,4% респондентов убеждены, что - нет.

Отметим, общенациональное исследование, проведенное Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, проходило с 15 по 19 декабря 2017 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2004 респондентов в возрасте от 18 лет.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.