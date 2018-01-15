Новый рекорд: евро в обменниках стоит больше 35 гривен

КИЕВ. 15 января. УНН. После выходных, в понедельник, 15 января, евро в обменниках подорожал до 35 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Курс Денег.

В частности, согласно данным сайта, основные курсы валют в украинских обменниках выросли и установились на отметке:

28,708 грн за доллар (+0,055);

35,047 грн за евро (+0,441);

0,509 грн за российский рубль (0,004);

39,390 грн за фунт стерлингов (+0,446).

Напомним, 12 января 2018 года курс евро к доллару побил трехлетний рекорд на фоне ожиданий, что Европейский центробанк согласует сокращение программы монетарных стимулов в Еврозоне.

Ранее сообщалось, что в начале каждого года девальвационное давление на курс гривны временно усиливается, что обусловлено сезонными факторами.