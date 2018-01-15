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В Киеве демонтируют главную елку страны

В Киеве демонтируют главную елку страны

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КИЕВ. 15 января. УНН. В понедельник, 15 января в столице на Софийской площади начали демонтировать главную елку страны, передает корреспондент УНН.

С главной новогодней елки снимают игрушки и гирлянды. Ветки будут демонтировать в последнюю очередь.

Также убирают конструкции новогоднего городка, был расположен от Софийской площади к Михайловской.

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Как сообщал УНН, ветви с демонтированной главной елки Украины будут переданы "Киевзеленстрою" для производства топлива или опилок для мульчирования кустов и деревьев.

Напомним, 19 декабря в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны. Елку привезли в Киев из Ивано-Франковской области 7 декабря. Она была украшена 3,6 км гирлянд.

Источник: УНН
Теги: Киев, Новый год, елка
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