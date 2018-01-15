В 2017 году 56 нардепов Украины пропустили 90% голосований - КИУ

КИЕВ. 15 января. УНН. По данным Комитета избирателей Украины, 56 нардепов пропустили 90% голосований в 2017 году, один нардеп - не проголосовал ни разу за год, передает УНН.

Всего в 2017 году произошло 4553 голосования, на одну тысячу больше, чем в 2015 и 2016 годах. При этом ухудшились показатели участия народных депутатов в голосованиях. Если в 2015 году один нардеп в среднем участвовал в 55% голосований за год, в 2016 году - в 54%, то в 2017 году - только в 42%.

Среди ТОП-10 народных депутатов, которые пропустили больше всего голосований в 2017 году есть Евгений Бакулин ("Оппозиционный блок"), Сергей Левочкин ("Оппозиционный блок"), Вадим Рабинович ("Оппозиционный блок"), Евгений Мураев (внефракционный), Виталий Чепинога (БПП), Денис Дзензерский (НФ), Константин Жеваго (внефракционный), Ефим Звягильский ("Оппозиционный блок").

Евгений Бакулин не проголосовал (не нажимал "за", "против", "воздержался") ни разу за год. Из 4553 голосований Сергей Левочкин принял участие в 14 голосовании, Вадим Рабинович - в 17 Евгений Мураев - 18, Виталий Чепинога - 43, Денис Дзензерский - 54, Константин Жеваго - 57, Ефим Звягильский - 106. не проголосовали ни разу также нардепы-беглецы Сергей Клюев и Александр Онищенко.

При этом часть из них были зарегистрированы на пленарных заседаниях, однако участия в голосованиях практически не брали. По данным письменной регистрации Сергей Левочкин был зарегистрирован на 47% пленарных заседаний ВР в 2017 году, Вадим Рабинович - 27%, Евгений Мураев - 22%, Виталий Чепинога - 13%, Денис Дзензерский - 19%, Константин Жеваго - 21%, Ефим Звягильский - 54%.