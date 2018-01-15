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На одесской свалке нашли детские кости

На одесской свалке нашли детские кости

КИЕВ. 15 января. УНН. На свалке в одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области на днях нашли останки человека. Об этом УНН сообщили правоохранители.

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По предварительным данным, найденные кости принадлежали ребенку в возрасте 11 лет, который умер в период от полугода до года.

Также поблизости нашли одежду.

Причина смерти устанавливается. Начато расследование по факту умышленного убийства.

Напомним, в Черниговской области в лесополосе нашли женской череп и кости.

 

Источник: УНН
Теги: убийство, Одесская область, ребенок
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