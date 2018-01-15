Почти половина украинцев считает, что для мира на Донбассе надо идти на компромиссы с РФ

КИЕВ. 15 января. УНН. Для установления мира на Донбассе нужно идти на компромиссы с Россией и главарями ОРДЛО, но не на все. Так считают 49% опрошенных граждан Украины, передает УНН со ссылкой на данные исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, проведенного совместно с соцслужбой Центра Разумкова.

Согласно данным опроса, гражданам задали вопрос: "Как вы считаете, нужно для мира идти на компромиссы с Россией и руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик?"

49% респондентов ответили, что для мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все.

В то же время, согласно проведенному опросу, "за мир любой ценой, надо соглашаться на любые компромиссы - с кем угодно и о чем угодно" высказались 18,1% респондентов.

Однако, 17,1% граждан убеждены, что мир на Донбассе можно установить только силовым путем.

Отметим, общенациональное исследование, проведенное Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, проходило с 15 по 19 декабря 2017 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса, усиление санкций против РФ будет способствовать урегулированию конфликта на Донбассе.