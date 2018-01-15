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На Крещение во всех водоемах Львова запрещено купаться

На Крещение во всех водоемах Львова запрещено купаться

КИЕВ. 15 января. УНН. В пятницу, 19 января, в целях безопасности жителей Львова на праздник Крещения Господня у водоемов будет обновлены таблички «Купаться запрещено» и усилен контроль соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на отдел экологии департамента градостроительства горсовета, передает УНН.

"Во всех наших городских водоемах купаться запрещено. Департамент градостроительства дал поручение всем нашим ЛКП, на балансе которых есть водоемы, восстановить таблички "Купаться запрещено" и усилить контроль в время праздника Крещения Господня. На всех этих объектах будет дежурство спасателей с целью обеспечения безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в Львове случился пожар на складе лакокрасочных материалов.

 

Источник: УНН
Теги: Львов, Крещение, водоемы, запрет
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