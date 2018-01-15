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Нападающий "Динамо" Кравец стал футболистом турецкого клуба

Нападающий "Динамо" Кравец стал футболистом турецкого клуба

КИЕВ. 15 января. УНН. Воспитанник ДЮФШ "Динамо" (Киев), 28-летний нападающий Артем Кравец продолжит карьеру в клубе турецкой Суперлиги - "Кайсериспор". Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих", передает УНН.

Детали соглашения с турками не сообщаются, однако партнером по команде Кравца станет экс-футболист "Шахтера" Александр Кучер.

В текущем сезоне А.Кравец провел в составе "Динамо" 9 матчей в чемпионате УПЛ (3 гола), 1 матч в Кубке Украины (2 гола) и 5 ​​матчей в еврокубках. В общем футболист сыграл за киевлян в 141 матче (43 гола и 14 ассистов).

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Примечательно, что А.Кравец провел свой дебютный официальный матч за первую команду "Динамо" еще в 2007 году. В клуб он попал в 14-летнем возрасте, пройдя отбор в динамовской академии.

Отметим, что "Кайсериспор" после 17 туров Суперлиги с 30 очками находится на 5-й ступени и уступает лидеру чемпионата только шестью баллами.

Источник: УНН
Теги: футбол, Динамо, Турция
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