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В РФ хотят сохранения договоренностей по ядерной программе с Ираном

В РФ хотят сохранения договоренностей по ядерной программе с Ираном

КИЕВ. 15 января. УНН. Россия будет добиваться сохранения договоренностей по иранской ядерной программе. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на "РИА Новости".

"Будем добиваться сохранения договоренностей по иранской ядерной программе", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Отметим, Общий всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, вступил в действие 16 января 2016 года.

Президент США Дональд Трамп в октябре прошлого года заявлял, что Иран неоднократно нарушал положения соглашения по ядерной программе.

Однако в конце месяца гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано подтвердил, что Тегеран продолжает выполнять свои обязательства, взятые в рамках СВПД по иранской ядерной программе.

Во время пресс-конференции глава МИД РФ также отметил, что в 2018 году Россия продолжит борьбу с терроризмом, будет добиваться нормализации ситуации вокруг палестино-израильского урегулирования, продолжит работать по украинскому вопросу.

Источник: УНН
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