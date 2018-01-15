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Во Львове корью заболели 74 человека, большинство - дети

Во Львове корью заболели 74 человека, большинство - дети

ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 января. УНН. Во Львове на сегодня корью заболели 74 человека, из них 49 - дети. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.

"Есть сегодня 74 человека, заболевших, из них 49 - дети, но все школьного возраста. Будут приниматься решения, которые будут рекомендательными для городских властей. Те школы, где есть превышен барьер, а на Сыхове есть одна школа, которая сейчас на каникулах, где заболело 9 детей, и там ситуацию надо исследовать", - сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый.

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Напомним, РФ усилила санитарный контроль на границе с Украиной из-за кори.

Как сообщал УНН, в Ивано-Франковске за высокого уровня заболевания корью, были продлены каникулы в школах города.

Источник: УНН
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